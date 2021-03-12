تعزيزات عسكرية تركية بـ"عين عيسى" السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن القوات التركية تستقدم آليات عسكرية إلى منطقة عين عيسى شمالي سوريا.

ونقل "المرصد السوري" عن مصادر، لم يسمها، أن منطقة "عين عيسى" بريف الرقة الشمالي تشهد تحركات مستمرة بشكل متصاعد للقوات التركية على محاور التماس على بعد كيلومترات قليلة من بلدة عين عيسى.



وأوضح أن القوات التركية قامت خلال الساعات الماضية برفع سواتر ترابية واستقدام آليات عسكرية إلى المحاور الغربية لعين عيسى.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة فيما إذا كانت تركيا تريد إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها هناك أم أن الأمر في إطار التحصين الاعتيادي.

يذكر أن القوات التركية عمدت إلى إنشاء 3 قواعد عسكرية تابعة لها في محيط عين عيسى خلال الفترة السابقة، واحدة مقابل عين عيسى عند المخيم، والثانية مقابل قرية جهبل شرقي عين عيسى، والأخيرة مقابل “محطة الوقود” غربي عين عيسى.



يأتي ذلك بالتزامن مع وصول أرتال عسكرية للقوات السورية ناحية عين عيسى في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.