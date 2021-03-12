رغم كل التنديد الدولي.. الصين تؤكد المضي في خطواتها في هونغ كونغ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 9:35 صباحًا

أكد مسؤول صيني كبير، الجمعة، أن بكين لن تتراجع عن مشروع “إصلاح النظام” الانتخابي في هونغ كونغ، معتبرا أن هذا التعديل الجديد يمثل، مع قانون الأمن القومي الذي أقرّ مؤخراً، “مزيجاً من اللكمات” الهادفة لإنهاء “الفوضى” في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال تشانغ شياومينغ، المسؤول الكبير في مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو للصحافيين في بكين إن هذه التعديلات التشريعية المتتالية “هي في الواقع مزيج من اللكمات… للسيطرة بشكل فعال على الفوضى المستمرة” في المدينة الجنوبية التي تتمتع بحكم ذاتي.

وصوّتت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني، الخميس، لصالح إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار مسعى لتشكيل حكومة “وطنية” في المدينة التي شهدت تظاهرات ضخمة مطالبة بالديموقراطية.

وتحركت بكين بحزم لتفكيك الأسس الديموقراطية في هونغ كونغ بعد التظاهرات الضخمة التي هزت المدينة عام 2019 وتخللتها أحيانا أعمال عنف.

ونددت الولايات المتحدة، الخميس، بإقرار البرلمان الصيني للتعديلات متهمة بكين بالسعي لخنق الديموقراطية في المدينة.

وتهدف بكين إلى وضع مسؤولية إدارة المدينة في أيدي “وطنيين يحكمون هونغ كونغ”، حسب ما أفاد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ للصحافيين بعد التصويت.