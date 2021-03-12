بعد تعليق النرويج والدنمارك استخدامه.. كيف علقت كندا على استخدام لقاح أسترازينيكا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت كندا إن لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 آمن، وذلك بعد تعليق الدنمارك والنرويج استخدامه وسط تقارير عن تكوّن جلطات دموية لدى بعض الذين حصلوا على اللقاح.

وقالت إدارة الصحة في بيان إنها “على دراية بالتقارير عن عوارض جانبية في أوروبا عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19، وتود أن تطمئن الكنديين بأن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره”.

وأضافت “لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن اللقاح تسبب في تلك العوارض”.

إعلان الحكومة الكندية أتى بعد الضجة التي أثيرت حول اللقاح نفسه في كل من النرويج الدنمارك، حيث علقت الدنمارك احترازيًا وحتى إشعار آخر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعدما أصيب بعض الأشخاص الذي حصلوا على اللقاح بتجلطات دموية.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان إن هذه الخطوة تأتي “عقب تقارير عن حالات خطيرة لجلطات دموية لدى أشخاص حصلوا على لقاح أسترازينيكا”. لكنها أوضحت أنه “حتى الآن، لم يتم تحديد أي صلة بين اللقاح والجلطات الدموية”.