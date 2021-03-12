لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الياباني وبايدن مطلع الشهر القادم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أن رئيسها يوشيهيدا سوغا سيسافر إلى الولايات المتّحدة في أبريل للقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، في قمّة ستجعل منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ تسلّم الرئيس الديموقراطي مهامه.

وقال المتحدّث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو للصحافيين إنّه “إذا سمحت ظروف شتّى بذلك، فإنّ رئيس الوزراء سوغا سيزور الولايات المتّحدة فى النصف الأول من أبريل”.

وأضاف “بهذه الزيارة، يتوقّع أن يصبح رئيس الوزراء سوغا أول زعيم أجنبي يجتمع وجهاً لوجه مع الرئيس بايدن”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الأربعاء، أن وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن سيتوجها معاً إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، في أول رحلة لهما إلى الخارج مخصصة لتعزيز التحالفات في مواجهة الصين.

وستأتي زيارة البلدين بعد أيام من قمة افتراضية سيعقدها بايدن مع قادة اليابان وأستراليا والهند.

وسيعقد بايدن الجمعة مؤتمراً عبر الفيديو مع رؤساء وزراء كلّ من أستراليا والهند واليابان، في أول قمة على الإطلاق يشارك فيها الرئيس الديموقراطي في إطار هذا التحالف “الرباعي” (كواد) الرامي لإقامة توازن مع الصين.