منع استخدام التلفاز في مقاهي عين حرودة يثير استياء المهنيين

جدة - عبدالحي حسين - فوجئ أرباب المقاهي في منطقة عين حرودة، التابعة لعمالة مدينة المحمدية، خلال الأيام الجارية، بمنعهم من استخدام شاشات التلفاز، كتدبير وقائي، يهدف إلى الحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

والاجراء المذكور أثار استياء أرباب المقاهي، لاسيما أن السلطات العمومية في منطقة عين حرودة لم تقتصر على عدم نقل مباريات كرة القدم، كما هو معمول في باقي المدن المغربية، بل إنها منعت كليا استخدام التلفاز من الأساس.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن السلطات العمومية في عين حرودة بررت الإجراء، السالف الذكر، بكونه قرارا صادرا عن عمالة المحمدية.

وتعليقا على الموضوع ذاته، قال محمد أبو الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، في تصريح لـ”اليوم 24″، إنه بحسب الدوريات، الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فإن التدابير الاحترازية المفروضة على أصحاب المقاهي تتجلى في التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وانخفاض الطاقة الاستيعابية، فضلا عن الإغلاق الليلي، إلا أن مقاهي عين حرودة فوجئ أربابها بإجراء جديد، يمنعهم من استعمال التلفاز كليا.

وعبر المتحدث نفسه عن استغرابه من الإجراء المفاجئ في عين حرودة، مبرزا أن منع استخدام التلفاز في المقاهي يبقى حالة فريدة، تنفرد فيها عين حرودة فقط، متسائلا إذا كانت سلطات هذه المنطقة تبرره بكونه قرارا صادرا عن عمالة المحمدية، فلماذا إذن لا يتم تطبيقه على باقي المدن المغربية.

وتابع أبو الفضل: “ما دخل التلفاز بفيروس كورونا؟، مستطردا أن ما يهم هو مدى احترام صاحب المقهى التباعد الجسدي، وليس استخدام التلفاز”.