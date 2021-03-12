الإمارات تعلن عن صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل.

وأفاد مصدر رسمي إماراتي بأن الإعلان عن إنشاء الصندوق جاء عقب اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو جرى خلاله بحث “تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين”.

وأوضح أن الإمارات ستقوم من خلال هذا الصندوق بالاستثمار في إسرائيل ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

وسيركز الصندوق على مبادرات التنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وسيتم تمويله من مخصصات من الحكومة ومن مؤسسات القطاع الخاص حسب المصدر ذاته .

تجدر الاشارة الى ان الإمارات وإسرائيل اتفقتا في 13 غشت الماضي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بوساطة أمريكية.