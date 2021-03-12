القنيطرة.. محاكمة ناشط حقوقي في حالة اعتقال يثير الجدل

جدة - عبدالحي حسين - أخرت المحكمة الابتدائية في مدينة القنيطرة، مساء الخميس، ملف إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، لأجل إعداد ملف دفاعه.

وقررت النيابة العامة، متابعة إدريس السدراوي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بخرق قانون الطوارئ الصحية، وإتلاف وثيقة صادرة عن السلطة العمومية، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.

ونظم عدد من الحقوقيين، وأقارب السدراوي، اليوم، وقفة احتجاجية أمام المحكمة تضامنا معه.

وكانت السلطات الأمنية في مدينة القنيطرة قد وضعت الناشط الحقوقي، إدريس السدراوي، تحت التدابير الحراسة النظرية، منذ أول أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر مقربة من عائلة المعتقل السدراوي لـ”اليوم 24″ إن الأمر يتعلق بوقفة نظمت، يوم الاثنين الماضي، لتكريم مجموعة من النساء “السلاليات” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نافية أن يكون قد مزق إشعارا بمنع الوقفة الاحتجاجية.