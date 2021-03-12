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خلال 3 ليال.. القناة الأولى تعرض 11 فيلما قصيرا

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تحتفي القناة الأولى بالفيلم القصير، خلال شهر مارس الحالي، عبر بث أحد عشر فيلما مغربيا على مدى ثلاث ليال.

وتخصص القناة الأولى كل جمعة من شهر مارس، انطلاقا من يوم غد، لبث عدد من الأفلام، التي تحتفي بمخرجات وأسماء شابة وأخرى من الرواد.

وتتميز كل ليلة من الليالي، بتيمة معينة، حيث تحتفي الأفلام المعروضة في الليلة الأولى بالمرأة، عبر عرض أفلام لمخرجات مغربيات؛ فيما تخصص الليلة الثانية، لأفلام مخرجين شباب، أما الليلة الثالثة فتشهد عرض أفلام تكرم جيل الرواد من الفنانين الكبار.

ويرتقب أن تبث القناة الأولى بعد نهاية عرض آخر فيلم قصير، نقاشا تديره الإعلامية صباح بنداود، بحضور الأستاذ الجامعي والناقد السينمائي رشيد نعيم، للحديث عن تجربة الفيلم القصير بالسينما المغربية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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