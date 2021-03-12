بالفيديو : المصري محمد النني يسجل هدفا رائعا لارسنال

وبمجرد نزول المصري لأرضية الملعب في آخر 10 دقائق من عمر المباراة كبديل لويليان حيث كانت النتيجة تشير الى التعادل 1- 1 ، استطاع أرسنال اقتناص المقدمة بهدف من رأسية غابرييل.

قبل ان يحرز النني هدفا أقل ما يوصف بالعالمي من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة الـ85 ، ليسهم بفوز فريقه بنتيجة 3 – 1 ويسهل عليه المهمة في مباراة الاياب حيث ستقام على ستاد الامارات في لندن.