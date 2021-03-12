بالصور: العثور على نفقين لداعش في الانبار

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوات الحشد الشعبي والجيش، صباح اليوم الجمعة، على نفقين لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربي الانبار".

واضاف البيان ان " العملية نفذت من قبل قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث من فوج الفرات الأول في الحشد الشعبي و الجيش العراقي لتفتيش مناطق (حي زيتون، ومنطقة محيله، ومنطقة المشاريع ) جنوب القضاء، وتم تدمير النفقين بالكامل".