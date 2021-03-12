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انت الان تتابع خبر بالصور: العثور على نفقين لداعش في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عثرت قوة من الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة، على نفقين لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربي الانبار.
وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوات الحشد الشعبي والجيش، صباح اليوم الجمعة، على نفقين لداعش بعملية دهم وتفتيش جنوب قضاء القائم غربي الانبار".
واضاف البيان ان " العملية نفذت من قبل قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث من فوج الفرات الأول في الحشد الشعبي و الجيش العراقي لتفتيش مناطق (حي زيتون، ومنطقة محيله، ومنطقة المشاريع ) جنوب القضاء، وتم تدمير النفقين بالكامل".