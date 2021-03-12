الامم المتحدة تشكل فريق عمل لمحاربة المجاعة في العالم

وقال غوتيريش أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الأمن الغذائي ، ان "المجاعة والجوع لم يعودا متعلقين بنقص الغذاء، هما الآن من صنع الإنسان إلى حد كبير ويتركزان في دول متضررة من صراعات واسعة النطاق وطويلة الأمد".وأعلن غوتيريش عن "تشكيل فريق عمل بالأمم المتحدة بقيادة مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة، لمنع المجاعة".وقال ، ان "هناك مناطق في اليمن وجنوب السودان وبوركينا فاسو تعاني المجاعة أو ظروفا شبيهة بالمجاعة".

وفي ما يتعلق بدولة جنوب السودان التي تمزقها الحرب قال الأمين العام للأمم المتحدة إن 60 في المئة من السكان يعانون الجوع بشكل متزايد، وأن "أسعار الغذاء مرتفعة للغاية لدرجة أن صحنا واحدا من الأرز والفاصوليا يكلف ما يزيد على 180 في المئة من متوسط الراتب اليومي أي ما يعادل نحو 400 دولار هنا في نيويورك".



وفي ذات الاجتماع روى، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قصة عن رضيعة عمرها 5 أشهر تتضور جوعا في مستشفى باليمن وتوفيت الخميس.