شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الياباني يلتقي بايدن في واشنطن الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - أ ف ب

أعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة، أنّ رئيسها يوشيهيدا سوجا سيسافر إلى الولايات المتّحدة في نيسان/إبريل المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمّة ستجعل منه أول زعيم أجنبي يلتقي سيّد البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ تسلّم الرئيس الديمقراطي مهامه. وقال المتحدّث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو للصحفيين إنّه «إذا سمحت ظروف شتّى بذلك، فإنّ رئيس الوزراء سوغا سيزور الولايات المتّحدة في النصف الأول من نيسان/إبريل». وأضاف: «بهذه الزيارة، يتوقّع أن يصبح رئيس الوزراء سوجا أول زعيم أجنبي يجتمع وجهاً لوجه مع الرئيس بايدن» الذي تسلّم منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الماضي. وكانت وسائل إعلام يابانية وأمريكية تحدّثت عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الياباني إلى الولايات المتّحدة، لكنّها المرة الأولى التي تؤكّد فيها جهة رسمية هذه المعلومة. وسبق لطوكيو أن أعلنت أنّ سوجا يعتزم الاجتماع بالرئيس الأمريكي في أقرب وقت ممكن؛ لتعزيز الشراكة بين البلدين القلقين من المطامع التوسّعية للصين في المنطقة. ووفقاً للمتحدّث باسم الحكومة اليابانية فإنّ القمّة المرتقبة بين سوجا وبايدن ستتناول ملفات عدّة أبرزها الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتدابير مكافحة جائحة كوفيد-19 والتغيّر المناخي. ولفت كاتو إلى أنّ الموعد الدقيق لهذه الزيارة لم يحدّد بعد. وأضاف: إنّ رئيس الوزراء الياباني وبقية أعضاء الوفد الذي سيرافقه في الزيارة إلى الولايات المتّحدة سيتم تطعيمهم جميعاً ضد كورونا قبل سفرهم إلى واشنطن. ومن المقرّر أن يشارك بايدن وسوجا في وقت لاحق من، الجمعة، في مؤتمر عبر الفيديو مع رئيسي وزراء الأسترالي والهندي، في أول قمّة على الإطلاق يشارك فيها الرئيس الديمقراطي في إطار هذا التحالف «الرباعي» (كواد) الرامي إلى إقامة توازن مع الصين.