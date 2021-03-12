شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدين تعرّض أمريكيين من أصول آسيوية لهجمات عنصرية منذ بدء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

دان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، «جرائم الكراهية الخبيثة» التي يتعرّض لها المواطنون الأمريكيون الذين ينحدرون من أصول آسيوية منذ بدء جائحة كوفيد-19، معتبراً هذا السلوك «غير أمريكي» ومطالباً بوقفه حالاً. وفي أول خطاب له أثناء وقت ذروة المشاهدة التلفزيونية عرض الرئيس الأمريكي بالتفصيل الطريق الذي اجتازته الولايات المتّحدة في محاربتها للجائحة، مشيراً إلى أنّه «في كثير من الأحيان، انقلبنا ضدّ بعضنا البعض». وأكّد بايدن إدانته لـ«جرائم الكراهية الخبيثة ضدّ الأمريكيين - الآسيويين الذين تعرّضوا لهجمات ومضايقات وألقي اللوم عليهم وجُعلوا كبش فداء»؛ بسبب الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019. وأضاف: «هذا خاطئ. هذا غير أمريكي، ويجب أن يتوقّف».