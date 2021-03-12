شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: إصلاحات هونج كونج «مزيج من اللكمات» لإنهاء الفوضى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

أكّد مسؤول صيني، الجمعة، أنّ بكين لن تتراجع عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في هونج كونج، معتبراً أنّ هذا التعديل الجديد يمثّل، مع قانون الأمن القومي الذي أقرّ مؤخّراً، «مزيجاً من اللّكمات» الهادفة إلى إنهاء «الفوضى» في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال تشانج شياومينج، المسؤول في مكتب شؤون هونج كونج وماكاو، إنّ هذه التعديلات التشريعية المتتالية «هي في الواقع مزيج من اللّكمات... للسيطرة بشكل فعّال على الفوضى المستمرّة» في المدينة الجنوبية التي تتمتّع بحكم ذاتي.