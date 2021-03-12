شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"دينية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة حول أراضى الأوقاف ومطالب الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، تبدأها الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن النقص الشديد في الخطباء والأئمة والعمالة بالمساجد بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة، ووجود مساجد فى أشد الاحتياج إلى فرش في هذه المراكز ولم يتم فرشهم حتى الآن، ولمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مطالبة أئمة وخطباء المكافأة بالمساجد بالتثبيت على درجة مالية ثابثة، وصرف زى أزهرى ومكتبة من قبل الوزارة أسوة بالأئمة المعينين.

وتناقش لجنة الشئون الدينية خلال اجتماعين ستعقدهما يوم الإثنين المقبل، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، محمد السعيد عوض، بشأن ارتفاع إيجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية في كافة محافظات الجمهورية، ولمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى أبو زيد، بشأن الزيادة فى إيجارات الأراضي الزراعية في دائرة مركز زفتي ومركز السنطة بمحافظة الغربية.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن الموافقة على استبدال مساحة 8000 م2 أرض مهبط المطار - بجوار مرور ملوى، وذلك لإنشاء مدرسة تجريبية للغات، ومدرسة يابانية ومدرسة تعليم أساسى على هذه المساحة لخدمة أهالي مدينة ملوي - محافظة المنيا.