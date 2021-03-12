وزير دفاع ترامب يُدلي باعتراف خطير بشأن «اقتحام الكونجرس»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي السابق، كريستوفر ميلر، أن خطاب الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من يناير الماضي كان السبب في أعمال الشغب الدموية في مقر الكونجرس بوقت لاحق من ذلك اليوم.

وقال ميلر، في مقابلة تلفزيونية ستذاع في وقت لاحق ضمن برنامج "فايس" على قناة "شوتايم"،: "هل كان من الممكن أن يسير أحد إلى مبنى الكابيتول ويحاول اجتياحه من دون خطاب الرئيس؟ أعتقد أنه من المؤكد إلى حد كبير أن ذلك ما كان ليحدث".

وكان ميلر قد شغل منصب وزير الدفاع الأخير في إدارة ترامب، من نوفمبر حتى ترك الرئيس السابق منصبه في يناير، وكان قد ترأس العام الماضي المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

وأوضح أنه "ليس متأكداً مما إذا كان ترامب على دراية بمدى أهمية خطابه"، مضيفاً أن الأمر يبدو مثل "سبب ونتيجة، السؤال هو: هل كان يعلم أنه كان يؤجج غضب الناس لفعل ذلك؟ لا أعلم".

ورفض القائم بأعمال وزير الدفاع السابق انتقادات بأنه تسبب في تأخير نشر الحرس الوطني في واشنطن، بعد اقتحام حشد من أنصار ترامب مقر الكونجرس في 6 يناير، وقال إن "الأمر يعود إلى فهم كيفية عمل الجيش. إنها ليست لعبة فيديو".

وعشية اقتحام الكابيتول، وجه جميع وزراء الدفاع الأمريكيين السابقين العشرة الأحياء، رسالة ينصحون فيها ميلر بضمان انتقال سلمي للسلطة، وسط مخاوف من أن يحاول ترامب استخدام الجيش لوقف العملية الانتقالية.

وأشار ميلر إلى أن "مخاوف كثيرة سادت من أنه جاء إلى البنتاجون كأحد رجال ترامب لتنفيذ أمور شنيعة هناك، وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وقال وزير الدفاع الأمريكي السابق بالوكالة إن "المناخ السياسي الذي أدى إلى أعمال الشغب، كان بمثابة قرع طبول مستمر من المزاعم، حول الأنشطة غير القانونية وغير الأخلاقية المحتملة".

ومن دون دليل، ادعى ترامب، خلال الخطاب الذي ألقاه في صباح يوم 6 يناير، أن "الانتخابات قد سُرقت، وأن تزويراً واسع النطاق استهدف أصوات الناخبين."

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره الغاضبين: "سنقاتل مثل الجحيم، إذا لم تقاتلوا مثل الجحيم فلن يكون لكم بلد بعد الآن".

وبعد انتهاء خطابه، اقتحم المئات من أنصار ترامب مبنى الكونجرس مما دفع المشرعين إلى الفرار أو الاحتماء في أماكنهم، ولقي 5 أشخاص مصرعهم فى أعمال عنف من بينهم أحد رجال شرطة الكابيتول.