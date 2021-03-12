شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش الإثنين 9 اقتراحات برغبة حول خدمات الشهر العقارى والبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، 9 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وموجهة للحكومة، لتنفيذ مشروعات خدمية فى المدن والقرى ببعض المحافظات، تتعلق بتوفير خدمات الشهر العقارى بمكاتب البريد، وإنشاء فروع للشهر العقارى ومقار محاكم فى بعض الدوائر، كما تتعلق بملف تقنين الأوضاع.

ويتناول اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن تقنين أوضاع أصحاب مخيمات قطاع خليج العقبة - محافظة جنوب سيناء، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائيين زكريا حسان، شعبان لطفی، الأول بشأن توفير خدمات الشهر العقارى بمكتب بريد تيدة - مركز أخميم - محافظة سوهاج، والثانى بشأن توفير خدمات الشهر العقارى بمكاتب بريد مدينة ساقلتة - سفلاق - الجلاوية -مركز ساقلتة - بمحافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النواب زكريا حسان، شعبان لطفي، أحمد جعفر، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجوع الصوامعة شرق بمركز أخميم - محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أبو حتة، بشأن إنشاء مبني على مساحة 500 متر تابعة لوزارة العدل بجوار البنك الأهلي شارع النزهة - مركز مغاغة - محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الطاهر عبد الحميد محمود، بشأن إنشاء مكتب لمصلحة الشهر العقاري بحي الدرب الأحمر - بمحافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة نويبع، وإنشاء مكتب شهر عقاري بمدينة دهب ومدينة أبو رديس - بمحافظة جنوب سيناء.

وتنظر اللجنة، أيضا، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إنشاء محكمة وشهر عقاري بمركز ومديلة الجمالية - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن تشغيل الشهر العقاري بقرية تلوين - مركز الزقازيق - محافظة الشرقية.