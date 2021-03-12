الجريمة في 24 ساعة| تفجير برج دائري الهرم خلال ساعات و 20 حالة وفاة و 24 مصابًا في حريق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما قيام بقتل أب يقتل ابنته الرضيعة بسبب المخدرات، وعامل يقتل شقيقته بسبب صور فاضحة، حريق مصنع الملابس في العبور، انهيار منزل مكون من 3 طوابق في المنصورة.

-مصدر: تفجير برج دائري الهرم بـ"الديناميت" خلال ساعات

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه سيتم تفجير وإزالة برج الهرم الذي تعرض للاحتراق منذ شهر، خلال ساعات ، حيث من المقرر بدء الإجراءات غدا الجمعة.

-مصدر: تفجير برج دائري الهرم بـ"الديناميت" خلال ساعات

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه سيتم تفجير وإزالة برج الهرم الذي تعرض للاحتراق منذ شهر، خلال ساعات ، حيث من المقرر بدء الإجراءات اليوم الجمعة.

التفاصيل عبر الرابط

-20 حالة وفاة و 24 مصابًا.. لجنة فنية لمعاينة مصنع ملابس العبور المحترق

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة لحريق مصنع ملابس العبور المحترق، والمباني المجاورة، لبيان مدى سلامتها.

التفاصيل عبر الرابط

-حريق مصنع الملابس في العبور - (تغطية خاصة)

شب حريق هائل في مصنع للملابس بمدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية، صباح اليوم الخميس، أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

التفاصيل عبر الرابط

-مصدر أمني ينفي شائعة إخوانية بشأن اختفاء طالبتين

نفى مصدر أمني صحة ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من طلبة إحدى الجامعات لاختفاء طالبتين منذ يوم 8 الجاري عقب انتهاء الامتحان.

التفاصيل عبر الرابط

-نيابة النقض توصي بإدراج "أبوتريكة" وآخرين بقوائم الإرهابيين

أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري، بوجوبية تأييد إدراج محمد أبوتريكة وآخرين بقوائم الإرهاب.

التفاصيل عبر الرابط

-20 حالة وفاة و 24 مصابًا.. لجنة فنية لمعاينة مصنع ملابس العبور المحترق

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة لحريق مصنع ملابس العبور المحترق، والمباني المجاورة، لبيان مدى سلامتها.

التفاصيل عبر الرابط

-لتفجير برج الدائري.. المرور تُعلن عن تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الدائري، وذلك لتنفيذ أعمال تفجير عقار الطريق الدائري المحترق.

التفاصيل عبر الرابط

-الصور الأولى لموقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق في المنصورة

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لموقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مساء اليوم الخميس، في أحد الشوارع المتفرعة من شارع حسين بك بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن سيدة يشتبه في أنها لا تزال تحت الأنقاض.

التفاصيل عبر الرابط

-ضربًا حتى الموت.. أب يقتل ابنته الرضيعة في دمياط

استقبل مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط، رضيعة تبلغ من العمر شهرين، تدعى "ع.ر"، تعاني من حالة إعياء شديد، ومصابة بجروح في مناطق مختلفة من جسدها، وحاول الأطباء إسعافها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

التفاصيل عبر الرابط

-أجبرها على شرب السم.. عامل يقتل شقيقته بسبب "صور فاضحة" في الإسكندرية

أنهى عامل حياة شقيقته داخل الشقة سكنهما بمنطقة دربالة شرق الإسكندرية، بإجبارها على شرب السم ثم خنقها.

التفاصيل عبر الرابط

-قتلهما الغاز.. مصرع عروسين بعد 48 ساعة من زفافهما بالفيوم

خيم الحزن على قرية منية الحيط التابعة لإطسا بمحافظة الفيوم، إثر وفاة عروسين بعد مرور 48 ساعة على زفافهما مختنقين بالغاز.

التفاصيل عبر الرابط