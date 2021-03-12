غدًا.. عودة الدراسة في 12 محافظة وسط إجراءات احترازية مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - ينطلق غدًا السبت، أول أيام عودة الدراسة حيث يبدأ أول أيام الفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنطلق الدراسة السبت في مدارس "الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية"، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربي ولغات، فيما تبدأ الدراسة الأحد المقبل بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار استعدادات الترم الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وكيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى أن العام الدراسي استثنائي بسبب جائحة كورونا المستجد، وأن الوزارة استعدت بكل الإجراءات التي تضمن تقديم خدمة تعليمية ممتازة بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية الطلاب والمعلمين، وطريقة التعلم هذا العام ومصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهره الوزارة تحسبا لأى ظروف استثنائية.

وأكدت الوزارة أنه تم إعداد جدول تبادلي يحقق التباعد اللازم بين الطلاب، مماثل لنفس أيام الحضور بالفصل الدراسي الأول مشيرا إلى أن عملية تقليل أيام الدراسة في المدارس هي مجرد خطة للتعامل في ظل أزمة فيروس كورونا ووفقا لتعليمات الرئيس يترك حرية حضور الطلاب وفقا لقرار ولي أمر الطالب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددا من الضوابط والنصائح الخاصة لأولياء الأمور لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، وهى تشجيع الطلاب على الرياضة والنظافة، واختيار الأكل الصحي، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم أو أي أعراض اشتباه، لافتًا إلى أن هناك نصائح أخرى لمديري المدارس والمعلمين والإداريين، تتمثل في تهوية الفصول جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتنظيف المدرسة يوميا، والحفاظ على المسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة خاصة بعد أن تم توزيع 3 كواشف حرارية لكل مدرسة من الـ60 ألف مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكدت الوزارة تم وضع ضوابط محددة لغلق المنشآت التعليمية التي تظهر فيها حالات كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة، سواء غلق فصل أو أكثر أو مدرسة بالكامل أو محافظة بالكامل، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة لاستكمال العام الدراسي للطلاب أثناء وجودهم في المدارس تحسبا لأى ظروف طارئة بشأن فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن تلاميذ الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي سيكون التواصل فيها مع المعلم هو السبيل الأوحد لاستمرار العملية التعليمية لأنه لا يمكن الاعتماد إلا على التواصل المباشر في هذه المرحلة العمرية ولهذا سيحضر هؤلاء الطلاب عددا أكبر من الأيام في المدارس دونا عن باقي زملائهم.