شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 488 حالة إضافية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 488 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 94686 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أيضا 10 وفيات أخرى بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى .1662

وتعافى من الفيروس 1068 حالة جديدة من المرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 85743 شخصا.

وتلقى 42527 شخصا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من حصلوا على التطعيم إلى 546277 شخصا.