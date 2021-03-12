أول اجتماع استراتيجي.. أمريكا وإسرائيل تناقشان سبل مواجهة إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض إن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية.

وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات كانا على رأس وفدي البلدين.



وأضافت في بيان "تبادل الجانبان وجهات النظر خلال المناقشات حول القضايا الأمنية الإقليمية ذات الاهتمام والمخاوف المشتركة، بما فيها قضية إيران، وعبرا عن تصميم مشترك على التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة".

وصورت إدارة بايدن الاجتماع بأنه ضمن جهودها للتشاور مع الحلفاء والشركاء مع سعيها لجذب إيران إلى محادثات بشأن عودة طهران وواشنطن للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

والأسبوع الماضي، اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على التشاور والتنسيق حول أي قرارات بشأن إيران.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي،خلال اجتماع مرئي مع ممثلين إسرائيليين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، "إذا كان أي شخص يعتقد أن الأمريكيين سيهرولون لعقد اتفاق مع إيران فهذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث في المستقبل".