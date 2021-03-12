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كوريا الجنوبية تسجل 488 حالة إضافية بكورونا

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 488 حالة إصابة إضافية بفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 94686 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت أيضا 10 وفيات أخرى بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1662 .

وتعافى من الفيروس 1068 حالة جديدة من المرضى بالفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 85743 شخصا.

وتلقى 42527 شخصا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من حصلوا على التطعيم إلى 546277 شخصا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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