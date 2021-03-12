بايدن يريد إتاحة اللّقاحات لكل البالغين الأميركيين بحلول مايو المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن مسؤول أميركي الخميس أنّ رئيس الولايات جو بايدن يريد أن يتمكّن كلّ البالغين الأميركيين، أياً كان عمرهم، من تلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بحلول 1 أيار/مايو.



وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه إنّ تحقيق هذا الهدف المتمثّل برفع القيود العمرية عن الذين يحقّ لهم تلقّي اللّقاح "لا يعني أنّه سيكون بالإمكان تطعيم الجميع بحلول الأول من أيار/مايو".

وأضاف أنّ بايدن الذي سيلقي مساء الخميس خطاباً من البيت الأبيض بشأن الجائحة، سيتطرّق كذلك إلى إمكانية أن يجتمع الأميركيون "ضمن مجموعات صغيرة" للاحتفال بالعيد الوطني في 4 تمّوز/يوليو.

وفي خطابه سيعلن بايدن أيضاً نشر 4000 عسكري إضافي للمساهمة في حملة التطعيم الوطنية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للعسكريين المنخرطين في هذه الحملة إلى ستة آلاف.

وكان بايدن وقّع الخميس خطة وضعتها إدارته لإنعاش الاقتصاد وأقرّها الكونغرس الأربعاء وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.