لإعادة الإعمار.. مباحثات ليبية مصرية في مجال العمالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول خطوة بعد نيل الحكومة الليبية الجديدة ثقة مجلس النواب، بحث وفد مصري ليبي عودة العلاقات العمالية بين البلدين.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبًا.



واستخدمت آلية التصويت المباشر بدلا من التصويت السري، واستلزم منح الثقة للحكومة حصولها على "50%+1" من إجمالي أصوات النواب.

وقال مصدر رفيع المستوى عن عقد أول لقاء رسمي مصري ليبي بين وزارتي العمل في البلدين بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك ونقل الخبرات.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الاجتماع الذي تم مساء الخميس، بين وفدين رفيعي المستوى من البلدين جاء في إطار إعادة العلاقات ومساندة مصر للحكومة الجديدة وعودة الإعمار والاستقرار في ليبيا.

وتابع أن اللقاء شهد نقل الخبرات المصرية في مجال العمالة ومناقشة عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعمار دولة الجوار.



وأشار إلى أن تلك الزيارة تأتي نتيجة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الديبية بالقاهرة الشهر الماضي.

وبحث اللقاء بين الرئيس المصري ورئيس الحكومة الليبية، آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، واستعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

بينما أكد الدبيبة أن ليبيا حكومةً وشعباً تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصةً فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح.



وتم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي، والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات.