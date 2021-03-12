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البرازيل تسجل أكثر من 2000 وفاة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

سجلت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس 2233 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه العدد 2000.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 75412 ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 11 مليونا و277 ألفا و717.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 272889، في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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