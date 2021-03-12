أكثر من 55 مشرعا ديمقراطيا في نيويورك يطالبون كومو بالاستقالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

تخلى العشرات من مشرعي ولاية نيويورك عن زميلهم في الحزب الديمقراطي حاكم الولاية أندرو كومو في ضوء المزاعم الأخيرة ضده بالتحرش الجنسي وفضائح أخرى.



وأصدر أكثر من 55 مشرعا ديمقراطيا في الولاية بيانا مشتركا يوم الخميس دعو فيه كومو إلى الاستقالة حيث قال رئيس برلمان نيويورك كارل هيستي إنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق من يوم الخميس (بتوقيت الولايات المتحدة) لتقييم "المسارات المحتملة لاتخاذها "، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وكتب المشرعون أن الحاكم "فقد ثقة الجمهور والمجلس التشريعي للولاية، مما يجعله غير كفؤ . وأضافوا "حان الوقت لاستقالة الحاكم كومو".

وتصاعدت الضغوط على كومو خلال الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي انخرطت فيه إدارته في جدل يتعلق بوفيات كوفيد في دور رعاية المسنين، مما أدى إلى فتح تحقيق اتحادي، وتقدمت ست نساء بمزاعم ضدة بالتحرش الجنسي وسوء السلوك.