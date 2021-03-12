شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإتحاد الأوروبي يهدّد بكين بـ"إجراءات إضافية" لتعديلها النظام الانتخابي في هونغ كونغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندّد الاتّحاد الأوروبي الخميس بالتعديلات التي فرضت الصين إدخالها على النظام الانتخابي في هونغ كونغ، وهدّد بفرض "إجراءات إضافية" ضدّ بكين بسبب انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهّدت تطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة.



وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إنّ "القرار الذي اتّخذ اليوم يشكّل انتهاكاً جديداً لمبدأ +دولة واحدة بنظامين+ (...). سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات إضافية" ضدّ الصين.