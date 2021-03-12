إصابات كورونا العالمية تتجاوز 118.37 مليون والوفيات مليونان و750965

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على‭‭ 118.37 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و750965.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 529739 29259289 الهند 158189 11285561 البرازيل 270656 11202305 روسيا 218001 4360823 المملكة المتحدة 125168 4241677 فرنسا 89830 3990331 إسبانيا 71961 3178442 إيطاليا 101184 3149017 تركيا 29290 2835989 ألمانيا 72955 2538119

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات ‭‭‭‭‭‭‭‬ 28 - 13671 745642 العراق ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 36 ‬‬‬‬- 8705 487286 المغرب 38 - الأردن 5169 457151 40 - الإمارات 1369 419996 41 - لبنان 5230 408909