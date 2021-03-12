شكرا لقرائتكم فيروس كورونا وزير الخارجية الفرنسي يحجر نفسه لمخالطته مصابا بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت أوساط وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه تبين أن الأخير كان من مخالطي أحد المصابين بكوفيد-19، ما اضطره إلى "حجر نفسه" وإلغاء جميع مواعيده الحضورية. وذكر المصدر نفسه أنه "خالط فردا من الأسرة مصابا بكوفيد-19 وحجر نفسه". وألغى لودريان مقابلة كان يفترض أن يجريها الجمعة مع قناة "فرانس إنفو".

والتقى لودريان الخميس ثلاثة من نظرائه الألماني هايكو ماس والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط. كما استقبل الأربعاء الموفد الأميركي المكلف بالمناخ جون كيري.

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وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 30303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بعدد الإصابات في اليوم السابق الذي بلغ 23302.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 264 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن عدد وفيات يوم الثلاثاء الذي بلغ 368.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 89565، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3963165.

وأوضحت أن عدد المصابين في أسرة المستشفيات بالعناية المركزة بلغ 3918، مضيفة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 4164418.