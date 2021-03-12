شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، آليات ومواصفات الوحدات، حيث يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة توافر الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة، وعليه اتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وخاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة، وسلامة المنتجات، والحفاظ على النظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم إعاقة الحركة المرورية.

والالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن، وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على مكان ظاهر بالوحدة.

وأن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة، والعدد المناسب من أوعية النفايات للحفاظ على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين (صفر – 5) درجات مئوية.

وتوفير خزان مياه وحوضی غسيل الأيدي والأواني موصولين بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجمیع يتم تفريغه بشكل يومي، مع الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلاتها والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر وممارسة النشاط في المكان والحيز الجغرافي المحدد بالترخيص دون غيره.