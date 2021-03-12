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دراسة: السمنة تضاعف من خطر كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد مسؤولو الصحة في ولاية (ميسيسيبى) الأمريكية أن هناك مليون شخص من قاطني الولاية يعانون من السمنة مما يزيد من خطر فيروس المستجد.

وأفاد تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للسمنة، بأن زيادة وزن الجسم هي ثاني أكبر مؤشر على الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا حول العالم بعد الشيخوخة.

وبحسب البيانات، كانت ولاية (ميسيسيبي) واحدة من أولى الولايات التي أضافت مؤشر كتلة الجسم بمقدار 30 أو أكثر إلى مقياس تقريبي للسمنة.

كما أشارت دراسة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن مخاطر دخول المستشفى والتهوية والوفاة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تزداد مع مستوى السمنة لدى المرضى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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