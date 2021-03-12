وزير الزراعة : تسهيل إجراءات تصدير البطاطس وتشغيل معامل العفن البني طوال الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الخميس، بعدد من مصدري البطاطس من أجل بحث تسهيل إجراءات التصدير مع تشديد وإحكام الرقابة حفاظًا على سمعة الصادرات المصرية بحضور اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وجمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، والدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البني.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة على إزالة جميع المعوقات أمام الصادرات حيث أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي، مشيدًا بجودة المنتجات الزراعية المصرية ومنها البطاطس التي تتمتع حاليًا بسمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية حيث تقوم مصر بتصدير ما يقرب من ٧٠٠ ألف طن سنويًا من محصول البطاطس.

وشدد وزير الزراعة على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة الزراعة والمصدرين من أجل الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، فيما وجه بتشغيل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس على مدار الـ24 ساعة خلال جميع أيام الاسبوع من اجل دعم المنظومة التصديرية للبطاطس.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة التزام جميع المحطات التصديرية بكل القواعد والتشريعات الحجرية، مشددًا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الحزم وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

من ناحيته، استعرض الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، خلال الاجتماع أهم الضوابط الواجب تطبيقها على محطات تصدير البطاطس من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية، كما استمع لطلبات المصدرين من أجل الالتزام بتنفيذ قواعد الحجر الزراعي على المحطات التصديرية.

وأشاد المصدرون بالجهود التي يبذلها وزير الزراعة من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج.