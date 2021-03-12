واشنطن تصنف «داعش» في موزمبيق والكونجو «منظمة إرهابية أجنبية»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف فرعي تنظيم «داعش» في الموزمبيق والكونجو «منظمة إرهابية أجنبية»، كما صنفت قائدي الفرعين «إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».

وقالت الوزارة: إن من بين «عواقب هذه الإجراءات حظر جميع ممتلكات ومصالح المصنفين الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، كما يحظر على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات معهم». وأوضحت أن «تقديم دعم مادي أو موارد عن علم إلى الفرعين أو محاولة القيام بذلك أو التآمر من أجله يعتبر جريمة». وأضافت أن هذه الإجراءات «تخطر الجمهور الأميركي والمجتمع الدولي، أن هذين الفرعين قد ارتكبا أو يشكلان خطراً لارتكاب أعمال إرهابية». وأكدت أن الإجراءات «تكشف عن الكيانات والأفراد، وتعزلهم وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، كما يمكن أن تساعد في أنشطة إنفاذ القانون للوكالات الأميركية والحكومات الأخرى».