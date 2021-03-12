وفاة 20 عاملاً وإصابة 24 في حريق بمصنع شرق القاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعلنت السلطات المصرية أمس، وفاة 20 عاملاً وإصابة 24 آخرين جراء حريق بمصنع ملابس في مدينة «العبور» شرقي القاهرة.

وقالت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إنه تم نقل 16 حالة وفاة إلى مستشفى السلام بالقاهرة و4 وفيات لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة.

وأشارت المحافظة إلى أن إدارة الحماية المدنية تمكنت من احتواء الحريق وجارية أعمال التبريد، لافتة إلى أن المحافظ عبد الحميد الهجان يتابع الحادث على مدار الساعة منذ تلقيه بلاغاً بنشوب الحريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور.

ولفتت إلى أن الحريق نشب حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس بالمصنع المكون من 4 طوابق، مضيفة أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها من عدمه.