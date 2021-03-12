اخبار العالم

لودريان مصاب بفيروس كورونا؟

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لودريان

كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن نتيجة فحص وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بخصوص كوفيد-19 جاءت سلبية اليوم لكنه سيبقى في العزل الذاتي حتى يوم الأربعاء المقبل بعد مخالطته فردا من عائلته مصابا بفيروس .

وسيخضع لو دريان البالغ من العمر 73 عاما لفحص آخر يوم الأربعاء المقبل بعد مضي أسبوع من مخالطته الشخص المصاب.

وكان لو دريان وهو أيضا الرجل الثاني في مجلس الوزراء الفرنسي، استضاف في وقت سابق اليوم الخميس اجتماعا مع نظرائه الألماني والأردني والمصري لبحث شؤون الشرق الأوسط والتقى بالمبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري مساء أمس.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا