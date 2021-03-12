بعد تعليق دول أوربية استخدام لقاحها بعد إصابة مرضى بجلطات.. أسترازينيكا ترد: اللقاح آمن

جدة - عبدالحي حسين - ردت شركة الأدوية “أسترازينيكا” على تعليق عدة دول أوربية استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا؛ وقالت، اليوم الخميس، إن سلامة المرضى هي “الأولوية القصوى”.

وأضافت أسترازينيكا، في بيان لها، أن “سلامة المرضى هي الأولوية القصوى للشركة”، موضحة أنه “لدى المنظمين معايير واضحة، وصارمة للفعالية، والسلامة للموافقة على أي دواء جديد، بما في ذلك لقاح أسترازينيكا”.

وأفادت الشركة نفسها أنه “تمت دراسة سلامة اللقاح على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وتؤكد البيانات، التي راجعها النظراء أن اللقاح جيد التحمل بشكل عام”.

وأيسلندا، والنرويج، والدنمارك، كانوا قد أعلنوا، اليوم، إيقاف جميع استخدامات لقاح أسترازينيكا، بعدما تحقق في تقارير أنه تسبب في جلطات دموية لدى بعض المرضى، الذين لقحوا به.