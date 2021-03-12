وزير الخارجية الأمريكي : تصعيد الحوثيين بمأرب يفاقم الأزمة الإنسانية

محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى أوروبا في إدانة محاولات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف السعودية.



وقال مساء اليوم الخميس، إن عدوان المليشيات الحوثية الإرهابية على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية.

وتواصل المليشيات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على المحافظة في ظل تصدي قبائلها للعدوان الحوثي الوحشي على المدنيين.