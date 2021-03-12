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وزير الخارجية الأمريكي : تصعيد الحوثيين بمأرب يفاقم الأزمة الإنسانية

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محمد الفلاح - الخميس 11 مارس 2021

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى أوروبا في إدانة محاولات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف .

 

وقال مساء اليوم الخميس، إن عدوان المليشيات الحوثية الإرهابية على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية.

 

وتواصل المليشيات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على المحافظة في ظل تصدي قبائلها للعدوان الحوثي الوحشي على المدنيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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