بالصور.. عشرات الآلاف بالمسجد الأقصى يحيون ذكرى "الإسراء والمعراج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - امتلأت باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، بعشرات الآلاف من المصلين، إحياء لذكرى الإسراء والمعراج.

ونظمت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس احتفالا حاشدا بمناسبة حلول الذكرى بمشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقالت الدائرة إن أكثر من 50 ألف فلسطيني توافدوا إلى المسجد الأقصى خلال ساعات نهار الخميس، في مشهد بهيج.





ونظم متطوعون فعاليات ترفيهية للأطفال في صحن قبة الصخرة المشرفة جرت خلالها مسابقات ثقافية وتوزيع حلوى وألعاب.

وفي المصلى القبلي، نظمت دائرة الأوقاف الإسلامية حفلا كبيرا تحدث خلاله العلماء الأئمة بالمدينة المقدسة عن معاني الإسراء والمعراج.

وقالت الدائرة: "تم إحياء ذكرى الإسراء والمعراج من المسجد الأقصى المبارك وذلك بحضور الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، والدكتور عبد الستار القضاة، مدير المسجد الأقصى وشؤون القدس في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والشيخ محمد حسين المفتي العام، ومجموعة من الشيوخ ومدراء الأوقاف الإسلامية.





وتخلل الحفل أناشيد دينية.





واستمر تواجد آلاف المصلين حتى ما بعد صلاة العشاء.





وشهدت أسواق المدينة المحيطة بالمسجد الأقصى داخل القدس القديمة حركة تجارية نشطة.





ووزع فلسطينيون الحلوى على السكان بالشوارع بالبلدة القديمة ابتهاجا بهذه المناسبة الدينية.