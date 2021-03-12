بالخطأ.. صافرات إنذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار، مساء الخميس، بالخطأ، في تجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت بالخطأ.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "جرى إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي منطقة زيكيم في غلاف غزة".

واستدرك: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن إنذار كاذب حيث تم تفعيل منظومة القبة الحديدية وفق الأنظمة المتبعة دون تنفيذ اعتراض".

وكانت المنطقة شهدت هدوءا نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة.