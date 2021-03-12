شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال والد مختطف يثير احتجاجات بخمس محافظات عراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - ”الخليج 365”:

شهدت خمس محافظات عراقية، بينها بغداد، أمس الخميس، احتجاجات على خلفية اغتيال والد محتج مختطف منذ عام 2019. واندلعت الاحتجاجات في محافظات بغداد والمثنى وبابل وميسان وذي قار، على خلفية اغتيال جاسب الهيلجي والد المحامي والمحتج المختطف على جاسب«. وردد المتظاهرون هتافات تندد بجرائم القتل وسطوة الجهات المسلحة على الشوارع الاحتجاجية في العراق، وتحولت قضية اغتيال الهليجي، التي حدثت في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، جنوبي العراقي، إلى قضية رأي عام، بعد أن تعاطف مع المجني عليه الكثير من العراقيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما قامت الجهات الأمنية بالقبض على القاتل.

اعترافات القاتل

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، المصادقة على اعترافات قاتل والد المحامي المختطف علي جاسب، مشيراً إلى أن «المتهم أفاد باعترافاته أن المجنى عليه (زوج عمته) كان يتهمه باختطاف ابنه، ما أدى إلى حدوث خلافات، وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها»، مبيناً أن «الضغوطات التي تعرض لها دفعته إلى قتل المجنى عليه». وكانت شرطة ميسان أعلنت أنه «تم القبض عل المتورط بعملية القتل وهو الآن في قبضة القوات الأمنية». وكان مصدر أمني ذكر أن «مجهولين يستقلون دراجة نارية أقدموا على اغتيال والد المغيب القسري (علي جاسب) في منطقة المعارض بالعمارة». وفور وقوع الحادثة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع الحادثة، ودعوا السلطات العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من العمليات الإرهابية التي تطال الناشطين المدنيين، ثم تحولت لتطال ذويهم الذين كانوا يطالبون الجهات المختصة بالتدخل للإفراج عنهم، كما حصل مع والد المحامي علي جاسب. وفي هذا السياق، دعا زعيم تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، الحكومة العراقية إلى الكشف عن الجهات التي تقف خلف حوادث الخطف والتغييب والاغتيال ضد الناشطين وأصحاب الرأي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم، فضلاً عن كونها بشعة ومستنكرة، فإنها تبعث رسائل مشوّهة عن حرية التعبير عن الرأي، وتقف عائقاً بوجه الدعوة إلى حوار وطني شامل.

ملاحقة الإرهاب

على صعيد آخر، قال المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مفارز الاستخبارات والأمن تمكنت من القبض على أربعة عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة كركوك. ومن جانبها ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن «جهاز مكافحة الإرهاب قام بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قرة جوخ سبقها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين».

وأضافت، أن «طيران الجيش باشر منذ الصباح الباكر بتقديم الإسناد الجوي القريب لهذه العملية والتي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة الجبال وقيادة الفرقة 14 الجيش العراقي من الطرف الجنوبي». إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الوطني أن مفارزه تمكنت من القبض على ستة إرهابيين في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار، بينما اعتقلت الاستخبارات العسكرية إرهابياً سابعاً في قضاء الكرمة بالمحافظة نفسها.