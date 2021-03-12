شكرا لقرائتكم خبر عن التحام القوات اليمنية في مقبنة والكدحة بعد طرد الحوثيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن- ”الخليج 365”:

التحمت قوات الجيش اليمني في جبهتي مقبنة والكدحة، غربي تعز، الخميس، بعد تحرير عدد من المواقع وتكبيد الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت منطقة الكويحة والطوير الأعلى في جبهة مقبنة غربي المحافظة. وأشار المركز إلى أن قوات الجيش الوطني التحمت مع بعضها بعضاً في جبهتي مقبنة والكدحة بمنطقة الطوير الأعلى، وسط تقدم متسارع. وبحسب مصادر ميدانية، فقد تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، وتمت مصادرة معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة، بعد تلقيها ضربات موجعة.

تدمير مسيرة مفخخة

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المشتركة تقدمها في أولى مناطق مديرية المعافر (غربي محافظة تعز)، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقالت مصادر ميدانية إن قوات «اللواء 21 مشاة» نفّذت عملية هجومية على مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة الحناية بمديرية المعافر. وأكدت دحر ميليشيات الحوثي من منطقة الحناية، وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. كما أكد الجيش اليمني تدمير طائرة من دون طيار حوثية مفخخة في شمال شرقي صعدة.

كسر حصار تعز

والأربعاء، أعلن الجيش اليمني فرض سيطرته الكاملة على جبهة الكدحة الاستراتيجية بمديرية المعافر، بعد معارك ضارية مع ميليشيات الحوثي. وأهمية السيطرة على جبهة الكدحة تكمن في أنها تربط بين 4 مديريات، هي: الوازعية والمعافر ومقبنة وجبل حبشي (غربي تعز)، وتساهم في التحام القوات الحكومية مع بعضها بعضاً، بعد أن ظلت متفرقة منذ بداية الحرب. كما أن تحرير منطقة الكدحة يكسر الحصار جزئياً عن مدينة تعز والذي تفرضه عليها الميليشيات الحوثية للسنة السادسة على التوالي، إضافة إلى أن هذا التقدم يساعد قوات الجيش اليمني في المضي قدماً نحو استكمال تحرير منطقة البرح، وفتح الطريق الرئيسي «تعز- المخا».

مكاسب ميدانية

وذكرت مصادر عسكرية أن العشرات من مقاتلي الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة مراد، جنوبي محافظة مأرب. وقالت المصادر إن وحدات الجيش والمقاومة كسروا هجوماً شنّته الميليشيات الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة مراد، مؤكدة أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية.

وأضافت: «إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة، بالجبهة، وخلفت خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات». إلى ذلك، جددت الميليشيات قصف الأحياء السكنية في مدينة مأرب اليمنية بالصواريخ الباليستية، للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وقال مصدر محلي، إن الميليشيات قصفت حياً سكنياً وسط مدينة مأرب التي تضم نحو مليوني مدني بصاروخ باليستي إيراني الصنع. ووفقاً للمصدر، فقد سقط صاروخ ميليشيات الحوثي في حي «الروضة» السكني شمالي مدينة مأرب، وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الطبية على الفور للمكان المستهدف. ويأتي الهجوم الحوثي الصاروخي عقب أقل من 24 ساعة من هجوم مماثل شنته ميليشيات الحوثي من مواقع سيطرتها شمالي صنعاء واستهدفت حي «المطار»، وسط مدينة مأرب.