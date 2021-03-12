شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعتمد «جونسون أند جونسون» رابع لقاح مضاد لـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح جونسون أند جونسون الترخيص في دول الاتحاد التي تعاني بطء التطعيم، في وقت أعلنت الولايات المتحدة نيتها شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح ذاته، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من خطر كوفيد الذي مر على تصنيفه كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية عام كامل.

لقاح الجرعة الواحدة

وأصبح لقاح جونسون أند جونسون ذو الجرعة الواحدة والمضاد لفيروس كورونا المستجد رابع لقاح يحصل على الضوء الأخضر في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً. ويعد القرار بمثابة دفعة لبرنامج التلقيح البطيء في دول الاتحاد ، حتى وإن ذكرت تقارير أن أولى شحنات هذا اللقاح لن تصل قبل نيسان/إبريل.

100 مليون جرعة

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ إدارته ستشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح جونسون أند جونسون المضادّ لفيروس «كوفيد 19»، في خطوة من شأنها أن تضاعف كمية الجرعات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة من هذا اللّقاح. وقال بايدن عقب اجتماع مع مديري شركة جونسون أند جونسون وشركة الأدوية الأمريكية العملاقة «ميرك» اللتين أعلنتا الأسبوع الماضي التوصّل إلى اتفاق لإنتاج هذا اللقاح، إنّ «تطعيم الأمريكيين هو السبيل الوحيد للتغلّب على الجائحة».

اليونيسف تحذّر من خطر كوفيد

في أثناء ذلك، صادف أمس مرور سنة على إعلان منظمة الصحة العالمية «كوفيد-19» وباءً عالمياً، في وقت ما زال كثيرون حول العالم يخضعون لقيود مشددة. وسُجّل خلال السنة المنصرمة التي شهدت جائحة كوفيد-19 «تراجعاً» في معظم المؤشرات المتعلقة بالأطفال والمراهقين، منها إغلاق المدارس وازدياد الفقر والزواج القسري والاكتئاب، وهو ما حذرت منظمة اليونيسف من أنه ينذر بعواقب دائمة لجيل بكامله.

ويُعتقد أن ستة إلى سبعة ملايين طفل إضافيين باتوا يعانون سوء التغذية أو الهزال عام 2020، أي بزيادة 14 في المئة يمكن أن تترجم إلى أكثر من عشرة آلاف وفاة إضافية شهرياً، خصوصاً في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

رفع تدريجي للقيود في البرتغال

في غضون ذلك، قدّمت البرتغال خطة لرفع القيود تدريجياً أمس الخميس بعد ما يقرب من شهرين من بدء الإغلاق الوطني الذي فرض للتعامل مع موجة ثالثة شديدة من الوباء. وحتى الآن، تلقى 297 ألف شخص جرعتين من اللقاح، أي ما يعادل 3 في المئة من مجموع السكان البرتغاليين.

وسترفع القيود المفروضة على جزيرة مايوت تدريجاً اعتباراً من الاثنين 15 آذار/مارس بعد خمسة أسابيع من الإغلاق، ما ساهم في عكس منحنى الوباء في هذه الجزيرة الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي.

تركيا وإيران

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده تعتزم تطعيم 50 مليوناً ضد كوفيد-19 بحلول فصل الخريف من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات الإصابة اليومية إلى أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي.

وتسلمت إيران 150 ألف جرعة من لقاح «كوفاكسين» الهندي الصنع ضد كوفيد-19 كما أوردت عدة وسائل إعلام إيرانية فيما تعتبر إيران أن العقوبات الأمريكية عليها تعرقل وارداتها من اللقاح. (وكالات)