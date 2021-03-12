شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف موعد فتح مطاراتها ورفع تعليق السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعديل موعد السماح لمواطني المملكة بالسفر إلى الخارج، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 17 مايو القادم.

وأبلغت الهيئة شركات الطيران العاملة في المطارات السعودية، بتغيير الموعد الذي كان مقرر سلفاً في 31 مارس الجاري بالموعد الجديد.

وأكدت ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمنع تفشي وباء كورونا في المملكة، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة، الدول التي تقرر اللجنة تعليق السفر إليها، أو القدوم منها، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد فيها.