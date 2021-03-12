شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسي يحجر نفسه لمخالطته مصابا بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أفاد مصدر، الخميس، بأن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تبين أنه كان من مخالطي أحد المصابين بكوفيد-19، ما أضطره إلى «حجر نفسه»، وإلغاء جميع مواعيده الحضورية.

وذكر المصدر نفسه أنه «خالط فرداً من الأسرة مصاباً بكوفيد-19 وحجر نفسه». وألغى لودريان مقابلة كان يفترض أن يجريها، الجمعة، مع قناة «فرانس انفو».

والتقى لودريانن الخميس، ثلاثة من نظرائه الألماني هايكو ماس، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، للبحث في عملية السلام في الشرق الأوسط. كما استقبل، الأربعاء، الموفد الأمريكي المكلف المناخ جون كيري.