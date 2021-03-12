شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: دمتم نبراساً لوطن العز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنَّأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيوم ميلاده الذي يصادف 11 مارس/ آذار من كل عام.

وقال سموه على «تويتر»: «أخي ورفيق الدرب، اليوم نحتفي بالرفعة التي خطت على مدى الأعوام، بالريادة المثلى.. بالعطاء اللامتناهي، أعوام الناس وأيامهم تخلد بالذكريات، وأعوامكم تحفر بالمنجزات، دمتم نبراساً لوطن العز، دمتم ذخراً لشعب أحبكم وأحببتموه، ودمتم لرفيق درب وشاهد على مسيرة المجد والعطاء».