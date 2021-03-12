شكرا لقرائتكم خبر عن «لولاك».. من أشعار منصور بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قصيدة من أشعاره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم مولد سموه، قال فيها:

لولاك نحنا ما اعتزينا

عزايم لا يمكن تلين

لا هنت يا ليث العرينا

يا قدوة شيوخ ميامين

موقفك دايم يحتمينا

ونضد بك كل المعادين

مجدك يزيد المجد فينا

ويخط للامه عناوين

باسمك على الكايد رهينا

واصبح لنا ثقل وموازين

تحت امرك السامي مشينا

تامر ونحنا لك ملبين

كم كم بك خذنا وعطينا

واللي شراتك خبره يبين

من كل موقف ما علينا

يا دخرنا فالعسر واللين