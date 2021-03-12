شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: يوم ميلادك يسولف به التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيوم ميلاده، ونشر سموه، فيديو يتضمن أبياتاً شعرية بصوت سموه، عبر حسابه في موقع «إنستجرام».. ونصها:

‪‬يابو خالد حفظك الله وانت الشيخ

الذي ما يهز الوقت مقداره

يوم ميلادك يسولف به التاريخ

عندما سولف التاريخ بأخباره

كل ما قال كوكب الأرض للمرّيخ

فوق متني بنى الأمجاد بإصراره

قال له كوكب المرّيخ مجد الشيخ

كمّله يوم فوقي حط مسباره