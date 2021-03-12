شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفل بيوم ميلاد محمد بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرب: نُحِب ولي عهد أبوظبي لرجولته وفروسيته

الإمارات تباهي الأمم بأبنائها صُنَّاع التاريخ والمجد

الشارقة: محمد الماحي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، تظاهرة حب وتفاؤل وخير، بذكرى مولد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ال 60، داعين الله أن يمد في عمره بموفور الصحة والعافية.

وهنَّأ الآلاف من شباب الإمارات والأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مبادرة تجسد الحب لسموه والمكانة الرفيعة التي يحظى بها في قلوب الناس داخل الإمارات وخارجها، مؤكدين أن الإمارات قوية بقيم المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتباهي الأمم بأبنائه صُنَّاع التاريخ والمجد.

ومثل كل عام.. يستذكر أهل الإمارات مناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومواقفه النبيلة وقراراته الرشيدة، ويستعرضون ما قيل في سموه من قصائد وعلى رأسها قصيدة التهنئة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي أكد فيها سموه، أنه يوم عظيم، لميلاد نسل أشراف، يشهد له التاريخ، برفعة المقام، وبأن كرمه من كرم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله.

وأطلق مغردو «تويتر» 3 هاشتاجات، أولها «#ميلاد_أسد_الإمارات»، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً على الموقع الذي حفل بآلاف التغريدات وحقق «145 مليون» مشاهدة حول العالم، وثانيها «#أسد_الإمارات» وثالثهما «ميلاد_محمد_بن_زايد»، ولقيت الهاشتاجات تفاعلاً واسعاً من جانب المغردين الذين عبروا عن حبهم الشديد وامتنانهم لسموه، متداولين صوراً لمراحل عمرية مختلفة له.

وتقدّم وزراء وكبار الشخصيات في الإمارات، المغردين الذين اعتبروا يوم ميلاد سموه.. يوم فرح لكل الإماراتيين، مشيرين إلى أن «أسد الإمارات» حقق العز والفخر للبلاد وحامي حماها، وعبر المغردون عن مشاعرهم تجاه سموه بالكلمات تارة وبالصور تارة أخرى، وكان من بينها بعض صور ولي عهد أبوظبي في مراحل عمره المختلفة.

قائد استثنائي

وأكد الوزراء وكبار الشخصيات بالإمارات، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد استثنائي، وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: «القائد القدوة المُلهم فخرنا وذخرنا.. عسى عمرك مديد سيدي بوخالد».

وكتب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «على خطى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه - ينتهج سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مسيرة التنمية والتسامح والأخوة والإنسانية وإعلاء شأن الدولة في المحافل العالمية. وفي ذكرى ميلاده، نسأل الله أن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد».

وغرد الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قائلاً: «دمت لنا ذخراً سيدي..كل عام وأنت بألف خير»

كما عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن فخرهم واعتزازهم بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مستشهدين بأمجاده ومواقفه التي أسهمت في رفعة الإمارات، حيث قال الإعلامي يعقوب السعدي في تغريدة له: «يا سيدي تبقى التهاني أقل من قدرك وأقل مما في قلوبنا لمقامك عشت على عرش قلوبنا تحكم فيها كيف تشاء بوركت يا سيدي وبورك يوم كان فيه ميلادك»

النموذج الأمثل

ووصف مغردون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالقائد المثالي، والاستثنائي، ما جعل منه الرقم الصعب على جميع الصعد، فقالت المغردة نشوة الرويني: «كل عام وأنت النموذج الأمثل والأكمل لكل حاكمٍ وقائد، كل عام وأنت تحمل شعبك وبلدك في قلبك ونُصب عينك ولا ترضى إلا بالمركز الأول، كل عام وأنت هبة الله لهذا البلد الطيب.. حفظك الله وسدد خطاك».

ووصف مغردون، سموّه بأنه رمز للتسامح والسلام، فقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث في تغريدة له: «القائد الذي نذر نفسه للوطن.. هو رمز التسامح ورجل السلام والإنسانية.. كل عام وأنت بخير سيدي صاحب السمو محمد بن زايد».

وقال علي بن سالم الكعبي: «ولد في مثل هذا اليوم.. قائد الإنسانية ورمز التواضع والمحبة، صاحب المواقف المشرفة والدنا ومعلمنا وقدوتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

ورأى المغردون أيضاً بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف. فقالت إحدى المغردات: «هيبة بلد.. تهتف له شعوب وتقول: أنا أشهد أن زايد.. خلّف له ولد».

وكتب جمال الحربي: «الإمارات قوية بتاريخ زايد.. وقوية بأبناء زايد.. وقوية بقيم زايد، التي تسري في دماء كل مواطن. كل عام وأسد الإمارات بخير وحفظ الله الإمارات قيادة وشعباً».

وأشادوا بمواقف سموه المشرفة خلال مسيرة حياته، على جميع الصعد، فقالت شيخة الشامسي: «وهو عيد ميلاد صاحب المواقف المشرفة التي يشهد لها التاريخ، ويسطرها بأحرف من ذهب والدنا ومعلمنا وقدوتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد».

فيما نشر مغردون آخرون أبيات شعر تتغنى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي عرف بحبه للشعر وخصوصاً الشعر النبطي، فنشر مغرد في «تويتر:«هذا الذي الأمجاد تتبع ظلاله.. وللعز مسس دولةٍ مستقله... رفيقنا ف السلم يبشر إبفاله....وخصيمنا فالحرب يبشر بذله»

وغرد آخر:«نبض الوطن قلب الوطن..انته لنا روح وجس... بو خالد وحبك سطى... في قلوبنا ماله حدود»

مصدر السعادة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مصدر السعادة والتفاؤل للكثير من المغردين، وعبّر سعيد الريسي عن ذلك بتغريدة يقول فيها: «روح السعادة في الإمارات.. كل عام وأنت بصحة ويخليك لنا يا فخر الشيوخ».

وشارك مغردون سعوديون وخليجيون وعرب في ثلاثة هاشتاقات تحمل اسم صاحب السمو محمد بن زايد أعربوا فيها عن محبتهم إلى القيادة الإماراتية ومشاركة للشعب الإماراتي في احتفاليته.

وكتب الإعلامي السعودي عبدالله البندر: «كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة يارب في كل لقاء مع سمو الشيخ محمد بن زايد أرى هيبة دائمة ترافقها ابتسامة غامرة وتواضع جم، في كل لقاء أرى شخصية استثنائية جعلت من سبع الإمارات سبع العجائب بالعلم والمحبة والسلام أدامك الله لشعبك ووطنك وزادك رفعةً وعلواً».

وقال منذر آل الشيخ مبارك: «محمد بن زايد في قلوب السعوديين حقيقة وليست مجاملة»، سموه يخطف الأنفاس برجولته وشهامته وفروسيته نحبك بكُل ما أوتينا من جيرة وعروبة وعقيدة يا بطل.. كل عام وأنت بألف خير»

وقال المغرد مبارك اليافعي: «شكراً محمد بن زايد لأنك ترى الثروة الحقيقية في الإنسان وتضع في سبيل ذلك جل وقتك واهتمامك، فكلماتك سيدي نبراسنا نحو المجد ونحو مستقبل مشرق».