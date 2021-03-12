شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب": مصر تسير بخطى ثابتة فى دعم السودان وتعميق التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه أمس الخميس، مع الدكتور عبد الله حمودك، رئيس الوزراء السودانى، خطوة على طريق دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق فى كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

وشدد رئيس لجنة الشئون الأفريقية، على أهمية زيارة رئيس الوزراء السوداني إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين ونقل الخبرات المصرية فى تجارب نجحت فيها، بما يجعله نموذجاً يحتذى به لباقي المنطقة.

وقال "الجبلى"، إن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم يجب أن تكون نموذجا يحتذى به بين جميع الدول الأفريقية، متوقعا أن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون والتنسيق والعمل المشترك المصرى السودانى فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والصناعية والزراعية وغيرها.