العثماني يوجه أعضاء حزبه إلى عدم التعليق على تجميد ابن كيران عضويته

جدة - عبدالحي حسين - ساعات بعد إعلان عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، وقطع علاقاته مع عدد من قيادات ووزراء الحزب، في مقدمتهم سعد الدين العثماني، خرج هذا الأخير بأول رد فعل، تضمنه توجيه نشره موقع حزبه.

وقال العثماني، “على إثر إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الإخوة، فإن الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني يدعو أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على الموضوع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله”.

وأكد العثماني، أن الأمانة العامة، ستتدارس هذا الموضوع، لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب”.

يذكر أنه عقب مصادقة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون تقنين “الكيف”، أعلن عبد الاله ابن كيران، عن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية.

جاء ذلك في منشور، نشره ابن كيران، في صفحته الرسمية بالفايسبوك، مضيفا أنه قرر قطع علاقته بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

كما أعلن ابن كيران، قطع علاقته بلحسن الداودي، الوزير السابق والقيادي بالحزب، وكذا بمصطفى الرميد، وزير الدولة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.